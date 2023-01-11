В Госдуме анонсировали повышение призывного возраста уже в этом году

В России призывной возраст может быть увеличен до 30 лет уже в этом году. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов, пишет «Парламентская газета».

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — поделился своим пониманием перспектив с изданием парламентарий.

При этом, по словам Картаполова, первое время призыв будет организован «по смешанному типу» — то есть призывниками будут становиться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Полный же переход к новой системе с минимальным призывным возрастом в 21 год и предельным в 30 лет может занять от одного года до трех лет, предположил отставной военачальник.

В конце декабря на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу. Эту идею поддержал Президент России Владимир Путин.