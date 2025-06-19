В Госдуме захотели запретить бизнесу покупать иностранные товары вместо российских

Запрет для предпринимателей и представителей бюджетной сферы покупать иностранные товары при наличии российских аналогов может стать частью законопроекта о единой государственной программе продвижения отечественных товаров.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«<...> мы хотим так же, как, например, американцы поступили, так же, как китайцы поступили, мы изучили их опыт, более жестко прописать о том, что при наличии собственного товара никто не имеет права приобретать иностранного», – поделился планами парламентарий.

Депутат убежден, что введение такой меры необходимо для развития экономики и достижения ею желаемого уровня. При этом Морозов сослался на принятое ранее решение пересадить депутатов всех уровней и представителей органов власти на автомобили российского производства.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».