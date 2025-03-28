В Госдуме хотят повысить штрафы за поломку ограждений на ж/д минимум в три раза

В России хотят увеличить размер штрафа за повреждение ограждений в метро и вдоль ж/д путей. Соответствующий законопроект одобрил ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству.

Поправки могут внести к ст. 11.1 КоАП. В случае принятия документа за повреждение ограждений граждан будут штрафовать на 1-3 тыс. рублей. Для сравнения: сейчас пока штрафы составляют 300–500 рублей.

Причем жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области за аналогичное нарушения заплатят до 3–5 тыс. рублей штрафа, следует из законопроекта.

Также инициаторы законопроекта предложили штрафовать на 500 рублей пешеходов, которые перешли по пешеходному переходу через пути на красный сигнал светофора.

Еще авторы законопроекта предложили увеличить штрафы за нарушение правил проезда гужевым транспортом и правил выпаса скота близ ж/д путей. Для граждан штраф хотят поднять до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - до 3–5 тыс. рублей, а для юрлиц – до 30–50 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки. Также парламентарии разрабатывают законопроект о защите религиозной символики.