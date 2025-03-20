В Госдуме разрабатывают законопроект о защите религиозной символики

В Госдуме ведется работа над законопроектом, направленным на защиту религиозной символики от искажений. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и глава межфракционной рабочей группы Анна Кузнецова в своем Телеграм-канале.

«В ближайшее время мы проведем нашу межфракционную рабочую группу по реализации Указа №809 и планируем поднять тему защиты религиозной символики от искажений. Вместе с экспертами, православными общественными организациями мы сейчас работаем над соответствующей законодательной инициативой», – написала Кузнецова в сообщении.

Вице-спикер также обратила внимание на ситуацию с практикумом для ЕГЭ по обществознанию, на обложке которого купола церквей изображены без христианских крестов. По словам Кузнецовой, подобные случаи происходят не впервые: кресты ранее «исчезали» с плакатов, денежных купюр, логотипов и гербов.

«Можно рассматривать различные версии, почему так происходит, рассуждать о ракурсах изображений, творческой задумке авторов и так далее. Но очевидно одно – сложившаяся ситуация воспринимается как неуважение к христианской символике, чувствам верующих, провоцирует массовое возмущение», – добавила Кузнецова.

До принятия соответствующего закона Кузнецова пообещала добиваться защиты религиозной символики в ручном режиме.