В Госдуме выразили обеспокоенность последствиями повышения возраста молодежи

Увеличивать возраст молодежи в России слишком рано, поскольку это может привести к снижению государственной поддержки для реальных юных граждан. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы «Добро.рф» Артема Метелева («Единая Россия»).

На данный момент в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Метелев считает, что если расширить этот возраст еще на семь лет, то количество людей, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой, увеличится. Но это означает, что условия для настоящей молодежи – тех, кому сегодня 15-18 лет, – ухудшатся. Также он добавил, что конкуренция за господдержку между 14-летними и 44-летними людьми несправедлива.

Метелев также признал, что возраст молодости как состояния организма сдвигается из-за увеличения продолжительности жизни и улучшенной медицинской помощи. Однако он подчеркнул, что увеличение возрастных рамок молодежи приведет к патерналистским моделям поведения, когда люди не будут брать на себя ответственность, не будут искать работу или создавать семьи, поскольку продолжат воспринимать себя как «молодых».

«Сегодня мы видим тенденции, например, развитие субкультуры NEET (Not in Education, Employment or Training), когда молодежь не учится, не работает и ничего не делает. В Китае есть субкультура «плашмя», где люди просто лежат на полу и ничего не делают. Поэтому любые решения на эту тему должны быть очень взвешенными», – добавил он.

Парламентарий отметил, что увеличение возраста молодежи потребует больших государственных расходов, которые лучше направить на поддержку молодежи, стремящейся реализоваться в России, найти работу и создать семью.

«Поддержка начинающей молодежи важнее», – заключил он.

Метелев также напомнил, что возраст молодежи в России был повышен до 35 лет совсем недавно, в эту категорию вошло около 12 млн человек, и сейчас в России насчитывается около 40 млн молодых людей — это довольно много.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет. 37% жителей Казани поддержали идею повышения возраста молодежи с 35 до 40 лет. В то же время 34% опрошенных выступили против этой инициативы, аргументируя свою позицию тем, что изменение статуса не оказывает влияния на здоровье и может стать основанием для увеличения пенсионного возраста.