Треть казанцев выступили против повышения возраста молодежи до 40 лет

37% казанцев поддерживали идею увеличить возраст молодежи с 35 до 40 лет. Однако 34% опрошенных высказались против такой инициативы, аргументируя это тем, что смена статуса не влияет на здоровье и может стать поводом для повышения пенсионного возраста.

Согласно опросу сервиса SuperJob, женщины чаще мужчин поддерживали продление возраста молодежи. Также почти половина горожан (49%) в возрасте от 35 до 45 лет поддержали эту идею. Но среди людей до 35 лет только 28% респондентов согласились с такой инициативой.

Среди участников опроса, которые зарабатывают больше 100 тыс. рублей, 39% респондентов поддержали продление возраста молодежи. Среди людей с доходом менее 100 тыс. рублей, таких сторонников 27%.

Напомним, что, согласно ФЗ «О молодежной политике в РФ», к молодежи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Однако недавно глава «Движения первых» Артур Орлов, чьи слова приводил ТАСС, посчитал, что этот возраст стоит поднять до 40 лет.