Минздрав РФ поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил в своем Telegram-канале, что идея увеличения верхней границы молодежного возраста обсуждается уже некоторое время, хотя пока носит больше дискуссионный характер. Тем временем председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов предположил, что законодательно возраст молодежи может быть увеличен до 40 лет.

Всемирная организация здравоохранения недавно пересмотрела возрастные категории: молодежь теперь включает лиц от 18 до 44 лет. В России в настоящее время молодежью считается группа людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно.