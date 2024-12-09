В Госдуме вступились за педагога, давшего ученикам «квадроберское» задание

Депутат Госдумы Виталий Милонов вступился за педагога из подмосковной Лобни, предложившей школьникам представить себя в образе одноименного героя произведения Ивана Тургенева «Муму» и описать его чувства.

Ранее родители лицея из Лобни возмутились таким заданием со стороны учителя литературы, усмотрев в этом элемент квадробинга.

«Я ничего такого не вижу в этом задании. Опускаться до примитивнейшего уровня, что ученика заставляют быть квадробером, не стоит. Тем более не стоит родителям сразу же вступать в разборки с учителем. Честно говоря, я жалею, что эти родители, видимо, учились спустя рукава», — сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила высмеивать квадроберов. В свою очередь, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов высказался против законодательного запрета квадроберов, отметив, что данная тема не заслуживает столь широкого к себе внимания со стороны общественности.