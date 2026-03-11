Песков призвал думать о MAX, а не о других соцсетях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал перестать ориентироваться на Telegram и сосредоточиться на увеличении аудитории в отечественном мессенджере Max. Об этом сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий двух платформ. Выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, Песков заявил, что думать нужно именно о Max.