Общество 11 марта 2026 12:30

Песков призвал думать о MAX, а не о других соцсетях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал перестать ориентироваться на Telegram и сосредоточиться на увеличении аудитории в отечественном мессенджере Max. Об этом сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий двух платформ. Выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, Песков заявил, что думать нужно именно о Max.

#Дмитрий Песков #дмитрий киселев #мессенджер Max
