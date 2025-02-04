В Госдуме рассказали, как изменились начисления социальных пенсий с 2025 года

Ключевой фактор для достойной пенсии – это уровень официального дохода, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, чьи слова приводит RT.

Чтобы получить 1 пенсионный коэффициент, нужно за год заработать не меньше 275,9 тыс. рублей (около 23 тыс. рублей в месяц), отметил парламентарий. Именно накопленные баллы и повлияют на страховые выплаты – чем больше накоплено коэффициентов, тем выше будет пенсия.

Если планируете оформить страховую пенсию в 2026 году, то вы должны иметь минимум 30 накопленных баллов за весь стаж работы. При этом можно и увеличить свой пенсионный счет с помощью декрета до достижения ребенком полутора лет и военной службы по призыву.

Депутат напомнил, что с января 2025 года базовые показатели индексировали. То есть 1 пенсионный балл теперь стоит 142,76 рубля (+9,71 рубля). Увеличили и фиксированную выплату до 8 728,73 рубля (+593,85 рубля).

Ранее был назван размер средней пенсии в Татарстане по состоянию на 1 июня 2024-го.