В Госдуме рассказали, будут ли снижать пенсионный возраст в РФ

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В России в настоящее время нет возможности снизить возраст выхода на пенсию. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«У нас сегодня 75 млн лиц трудоспособного возраста и почти 43 млн пенсионеров. <…> Для хороших социальных выплат нам нужно два человека на одного неработающего. Как вы можете понять, 75 млн и 43 млн — здесь никак не получается два человека на одного пенсионера», – сказала парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что российские власти предпринимают все необходимые меры для поддержания пенсий на уровне инфляции.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, какие факторы могут привести к уменьшению пенсионных выплат. Также профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал категории граждан, которым повысят пенсии.