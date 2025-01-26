Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

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Ряду категорий граждан России в феврале увеличат пенсии, а допиндексация выплат до уровня инфляции за прошлый год коснется всех получателей. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Эксперт отметил, что в феврале пенсии вырастут у работающих пенсионеров, уволившихся в январе. Также данные выплаты увеличат гражданам, которым в январе исполнилось 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей, сказал он «Прайму».

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал средний размер страховой пенсии с февраля.