В Госдуме призвали разрешить тратить маткапитал на приобретение отечественного авто

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Необходимо разрешить тратить материнский капитал на приобретение отечественного автомобиля, покупку лекарств и пользование платными медицинскими услугами. Об этом заявил Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы считаем, и такое предложение направили в Правительство, что надо дать право тратить средства материнского капитала на приобретение отечественного автомобиля. Сегодня автомобили отечественные уже за средства материнского капитала не приобретешь, но частично оплатить можно», — заметил парламентарий.

Депутат уверен, что возможность так распоряжаться маткапиталом необходимо предоставить хотя бы отдельным категориям семей: семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, семьям, проживающим в сельской местности.

Кроме того, Нилов призвал разрешить тратить маткапитал на лекарства и платные медицинские услуги, которые не оказываются по ОМС. «Элементарная простуда, более сложные, если это антибиотики, элементарные процедуры, которые нужны для коррекции, для восстановления, для каких-то терапевтических мер поддержки организма», — привел соответствующие примеры депутат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 февраля сумма материнского капитала увеличится на 9,5%, что позволит семьям получить 690 тыс. рублей за первого ребенка и 912 тыс. рублей — за второго и последующих детей.