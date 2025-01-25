Путин поручил проработать вопрос увеличения размера маткапитала в РФ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству и комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 декабря 2025 года.

Ранее Государственная Дума приняла в I чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Данная мера государственной поддержки семей с детьми действует в России с 2006 года.