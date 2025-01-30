Соцфонд по РТ напомнил об увеличении маткапитала на первенцев до 690 тыс. рублей

В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение суммы материнского капитала на 9,5%, что позволит семьям получить 690 тыс. рублей за первого ребенка и 912 тыс. рублей — за второго и последующих детей. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Отделения Соцфонда России по РТ его управляющий Эдуард Вафин.



«Это самая высокая мера поддержки, за [определенное] время материнский капитал увеличился в три раза. С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4%, составив 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго. Также с 2024 года владельцами материнского капитала могут стать только родители, имеющие российское гражданство на момент рождения или усыновления ребенка», — напомнил он.

На протяжении четырех лет сертификат на маткапитал выдается в проактивном режиме, за это время выдано более 117 тыс. сертификатов. Также с 2024 года средства господдержки могут быть направлены на формирование пенсий не только матерей, но и отцов. Осенью 2024 года СФР начал выплачивать единовременные выплаты из остатка материнского капитала. Уже более 4 тыс. семей получили такие выплаты на общую сумму 15,6 млн рублей.

Итоговое заседание коллегии Отделения Соцфонда России по РТ проходит в Казани. В ее работе принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.