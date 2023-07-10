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В Госдуме призвали отменить концерты группы «Звери» из-за позиции по СВО
Отменить концерты группы «Звери» в России и проверить деятельность организующего выступления музыкантов агентства «Nebo Records» попросил Генпрокурора РФ Игоря Краснова первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
В качестве поводов для проверки Романов назвал позицию музыкантов о специальной военной операции (СВО) и многочисленные обращения и жалобы от родителей и учителей, на негативное влияние «Зверей» на подрастающее поколение.
«С учетом того, что основная аудитория "Зверей" — молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества», — цитирует Романова «Парламентская газета».
Говоря о компании «Nebo Records», депутат отметил, что ее следует проверить на предмет финансовых отношений с иностранными контрагентами и при выявлении нарушений приостановить деятельность компании и музыкантов и рассмотреть вопрос о включении их в перечень иноагентов.
Напомним, на прошлой неделе запрос на признание иноагентом писателя Бориса Акунина в Минюст РФ направила депутат Госдумы Ольга Занко. Поводом для этого стало членство писателя в признанной в России иноагентом организации «Настоящая Россия».
Занко подчеркнула, что Акунин является публичным лицом с явной антироссийской позицией и поэтому он обязательно должен быть признан иностранным агентом.
«Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги», – написала в заключение депутат.
Говоря о творческих личностях отметим, что 30 июня текущего года Минюст РФ внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова, который по данным ведомства, проводил концерты за рубежом, чтобы собрать деньги для финансовой помощи Украине, а также неоднократно высказывался против проведения СВО.
Помимо этого, в Минюсте РФ подчеркнули, что Гребенщиков получал финансовую поддержку от иностранных источников и сейчас проживает за пределами России.
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