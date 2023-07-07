Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать писателя Бориса Акунина иноагентом

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Запрос с просьбой признать известного писателя Бориса Акунина иноагентом направила в Минюст РФ депутат Госдумы Ольга Занко. Копию документа народная избранница разместила в своем телеграм-канале.

Поводом для этого стала опубликованная в СМИ афиша одного из петербургских театров с анонсом спектакля по произведению Акунина, который является членом признанной в России иноагентом организации «Настоящая Россия».

«Стали проверять, а, оказывается, сам Акунин ещё не в списках иноагентов, а только организация “Настоящая Россия”, членом которой он является. Организация, которая выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины», – отметила депутат.

Занко подчеркнула, что Акунин является публичным лицом с явной антироссийской позицией и поэтому он обязательно должен быть признан иностранным агентом.

«Живёт писатель заграницей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги», – написала в заключение депутат.

Дмитрий Медведев Фото: © Ильнар Тухбатов/«Татар-информ»

Напомним, ранее с призывом перестать экранизировать произведения Бориса Акунина, выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«<…> Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию. И, соответственно, проклинает наши Вооруженные силы и ребят, которые сражаются<…> Не должно быть такого! Живешь там живи, хочешь гадости говорить говори. Но деньги в России получать нельзя», — отметил политик в беседе с журналистами.