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Минюст внес в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова
Министерство юстиции России внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова, журналиста Андрея Караулова, а также еще четырех человек и три организации. Сообщение опубликовано на сайте федерального ведомства.
«30 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, Б.Б. Гребенщиков, А.В. Караулов, А.З. Морев, М.Л. Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация „Англо-американская школа Москвы“, сетевое издание Sota.vision, а также издание „Бумага“», — указано в сообщении Минюста.
Так, Гребенщиков проводил концерты за рубежом с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против спецоперации. Также исполнитель получал поддержку от иностранных источников и на данный момент проживает за пределами России.
Караулов принимал участие в создании информационного материала иностранного агента, а также распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он получал поддержку от иностранного источника и сейчас проживает за рубежом.
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