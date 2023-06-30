Минюст внес в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова

Министерство юстиции России внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова, журналиста Андрея Караулова, а также еще четырех человек и три организации. Сообщение опубликовано на сайте федерального ведомства.

«30 июня 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, Б.Б. Гребенщиков, А.В. Караулов, А.З. Морев, М.Л. Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация „Англо-американская школа Москвы“, сетевое издание Sota.vision, а также издание „Бумага“», — указано в сообщении Минюста.

Так, Гребенщиков проводил концерты за рубежом с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против спецоперации. Также исполнитель получал поддержку от иностранных источников и на данный момент проживает за пределами России.

Караулов принимал участие в создании информационного материала иностранного агента, а также распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он получал поддержку от иностранного источника и сейчас проживает за рубежом.