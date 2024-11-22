В Госдуме предложили ввести курс «Основы российской государственности» в детсадах

Предмет «Основы российской государственности» необходимо изучать на всех уровнях получения образования, включая дошкольное. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

«Сегодня родители перед нами, перед государством ставят задачу, чтобы разговоры о важном мы начинали уже в дошкольном возрасте, чтобы у ребенка с осознания себя человеком, гражданином выстраивалась единая система координат», – цитирует парламентария «ПГ».

Напомним, что курс «Основы российской государственности» с 1 сентября 2023 года введен в вузах страны.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин призвал прививать патриотические ценности молодому поколению без бюрократических штампов. Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков поддержал идею об обязательной присяге гражданина России с 14 лет.