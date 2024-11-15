Депутат Госдумы Метшин призвал воспитывать патриотизм без бюрократических штампов

Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В патриотическом воспитании молодежи должен соблюдаться комплексный подход, нельзя его прививать бюрократическими штампами. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, комментируя инициативу об обязательной присяге гражданина РФ для россиян с 14 лет.

Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по делам СНГ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий обязанность приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет.

«В военно-патриотическом воспитании, я думаю, должен быть комплексный подход. Одной лишь мерой не решить вопрос привития истинного, внутреннего патриотического чувства, Это все закладывается со школьной скамьи, семьи, среды, которая окружает, общества со всеми его институтами и структурами», – сказал Метшин.

Патриотическое воспитание не должно, по словам депутата, превращаться в навязанный бюрократический штамп.

«Это должен быть комплекс правильных мер и шагов, которые были, к примеру, в советский период. Такие вещи незаметны. В какой среде ты находишься, какое ты образование получаешь, не только школьное или профессиональное, а образование культурное, внутреннее, нравственное», – добавил парламентарий.