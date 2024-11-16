Герой России Баксиков поддержал идею о присяге гражданина РФ с 14 лет

Расим Баксиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Решение о введении обязательной присяги гражданина РФ с 14 лет поспособствует росту патриотических настроений в среде молодежи. Такое мнение «Татар-информу» выразил Герой России, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков.

Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по делам СНГ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий обязанность приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет.

«Я положительно оцениваю эту инициативу. Я думаю, это положительно будет влиять на умы наших детей, так как они будут понимать, что такое клятва верности. Сейчас присягу приносят в 18 лет те, кто служит в армии. Если данная мера будет распространяться на всех россиян с 14 лет, это значит, что каждый, независимо от того, служил он или нет, будет присягать своей стране. Поэтому, я считаю, что это весьма правильная инициатива», – сказал Баксиков.