В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Меры ответственности и наказания для лиц, оправдывающих и пропагандирующих педофилию следует ужесточить, заявил глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что люди, поддерживающие педофилию могут в любой момент «перейти от слов к делу».

«Необходимо проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что „педофилия — это нормально“, они могут перейти к насилию», — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что думской комитет безопасности продолжит активную работу по выявлению подобных ресурсов для их оперативной блокировки.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 28 января 2022 года подписан закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова поддержала идею руководителя политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о создании единого реестра с информацией о лицах, которые ранее были судимы за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.