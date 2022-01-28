Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов, которые ранее уже были судимы за подобное преступление. Документ закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее пожизненное заключение назначили только педофилам, которые повторно совершили преступление против детей и подростков младше 14 лет. Новый закон предусматривает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов за насилие в отношение всех несовершеннолетних.