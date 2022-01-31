Зампред Госдумы поддержала идею создать единый реестр педофилов

Информация о том, совершал ли человек какие-либо действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним может быть очень полезна, к примеру, для работодателей при найме на работу. Об этом заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, комментируя предложение о создании реестра педофилов на стриме телеканала RT «Летучка».

Руководитель политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее выступил с инициативой о создании общенациональной публичной базы данных о лицах, которые ранее были осуждены за домогательства в отношении несовершеннолетних и педофилию.

«Такого рода меры принимаются в комплексе с другими мерами. Такие серьезные изменения в законодательстве, которые сейчас внесли. И в этом направлении надо дальше работать», — сказала политик.

Напомним, 28 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении пожизненного срока для педофилов-рецидивистов.

Кузнецова обратила внимание на то, что за рубежом практикуются различные методики по борьбе с развращением малолетних.

«Нужно использовать наилучшие практики, которые есть, применительно к российским реалиям», — отметила зампред Госдумы.

Она также напомнила о том, что рост числа педофилов-рецидивистов в России составляет 6%.

«За каждым процентом погубленные детские жизни», — подчеркнула Кузнецова, добавив, что в связи с этим никакие из принятых мер не могут считаться «чрезмерными».