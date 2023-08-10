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В Госдуме предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей
В России предлагают сократить работую неделю до четырех дней для родителей в многодетных семьях. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Депутаты полагают, что такой шаг позитивно отразится на демографической ситуации в стране.
«Многие семьи не готовы ко второму или третьему ребёнку, переживают, что не будут успевать выполнять все свои обязанности. Сокращение рабочей недели позволит достичь баланса между самореализацией, работой и воспитанием новых поколений», – написал в своем телеграм-канале один из инициаторов законопроекта, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Разработанный документ предполагает сохранение для родителей 3-4 детей установленной оплаты труда даже после перехода на сокращенный режим работы.
Напомним, в России давно обсуждается возможность введения четырехдневной рабочей недели. По результатам соответствуюущих опросов выходило, что большинство работодателей поддерживают эту инициативу. Однако глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что «не видят необходимости» в изменении трудового законодательства в этом направлении.
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