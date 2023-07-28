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Глава Минтруда России не увидел необходимости в четырехдневке
Сейчас в России нет необходимости во введении четырехдневной рабочей недели. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
«У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии [работника] со своим работодателем», — заметил глава Минтруда.
Котяков особо подчеркнул, что «не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели».
По мнению чиновника, работодатель и работник «и в рамках существующего законодательства» могут прийти к общему решению относительно графика работы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что большинство российских работодателей поддерживает переход на четырехдневку, но при этом не готово к нему.
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