Глава Минтруда России не увидел необходимости в четырехдневке

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Сейчас в России нет необходимости во введении четырехдневной рабочей недели. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

«У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии [работника] со своим работодателем», — заметил глава Минтруда.

Котяков особо подчеркнул, что «не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели».

По мнению чиновника, работодатель и работник «и в рамках существующего законодательства» могут прийти к общему решению относительно графика работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что большинство российских работодателей поддерживает переход на четырехдневку, но при этом не готово к нему.