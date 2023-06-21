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Большинство работодателей поддерживает переход на четырехдневку, но не готово к нему
В России идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает 81% работодателей. Против оказались лишь 14%, остальные 5% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса среди HR-менеджеров, проведенного сервисом HeadHunter.
Однако только 4% компаний рассматривают возможность перехода на четырехдневку в перспективе от одного года до трех лет. К таким переменам не готовы 80%, а еще 16% затруднились ответить.
Чаще всего о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие годы заявляли компании, где трудится менее 50 сотрудников (8%), реже всего — компании с численностью персонала от тысячи человек (2%).
Среди основных преимуществ перехода на четырехдневку 75% работодателей упомянули уменьшение выгорания сотрудников, 53% — более эффективное использование рабочего времени, 35% — улучшение состояния здоровья работников.
Помимо прочего, 30% работодателей уверены, что при четырехдневке сотрудники окажутся сильнее вовлечены в работу, 24% — что с таким графиком в компании снизится текучесть кадров, а 15% — что у работников появится больше времени для повышения квалификации. Лишь 11% вообще не увидели преимуществ у короткой рабочей недели.
Главным недостатком четырехдневки 35% работодателей сочли необходимость снижать зарплату сотрудникам. Кроме того, 28% опасаются сокращения производительности, а 22% — бюрократических сложностей.
Упомянуты оказались также снижение трудовой дисциплины (об этом сказали в 18% компаний), риск переработок и быстрого выгорания сотрудников (15%), распространение лени и разгильдяйства среди работников (14%), необходимость найма новых людей (8%), усиление кадрового голода (6%). Впрочем, 25% вовсе не увидели минусов у перехода на четырехдневку.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что каждый второй казанец поддержал переход на сокращенную рабочую неделю.
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