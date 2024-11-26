В Госдуме предложили снизить пенсионный коэффициент до 20 баллов

Группа депутатов Государственной Думы внесет на рассмотрение парламентариев проект закона, предусматривающего снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с 30 до 20 баллов. Эта мера, по мнению инициаторов, позволит большему числу граждан стать получателями страховой пенсии.

Депутаты отмечают, что к моменту выхода на пенсию не всем гражданам удается набрать необходимые 30 баллов. При минимальном заработке работающие получают лишь чуть более балла в год. Исходя из этого, получающие за минималку могут накопить 30 баллов только при 30-летнем трудовом стаже.

«Наши граждане, которые всю жизнь трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на страховую пенсию по старости. И это право должно распространяться на всех, в том числе на россиян с малыми доходами», – считает один из авторов законопроекта Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Социальном фонде РФ назвали условие, при котором в 2025 году в стране будет произведена дополнительная индексация пенсий. Также в комитете Госдумы по труду рассказали о том, каким категориям граждан проиндексируют пенсии в 2025 году.