В Госдуме предложили ограничить продажу детям товаров, связанных с эзотерикой

В России предложили ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним. Соответствующее обращение заместитель Председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщает РИА Новости.

В обращении сказано, что инициатива нацелена на защиту детей от потенциального вреда, связанного с увлечением эзотерикой. По словам автора идеи, последняя зачастую становится сферой активного промысла мошенников и превращается в источник реальной угрозы для психического и физического здоровья граждан.

По информации вице-спикера Госдумы, в 2024 году спрос на эзотерические товары увеличился на 34%, тогда как средняя стоимость набора составила 9,4 тысячи рублей. В частности, продажи стеклянных шаров выросли на 146%, шаманских бубнов – на 95%, кукол вуду – на 66%. В целом объем рынка эзотерических услуг достиг 2,4 трлн рублей, что в 19 раз превышает рынок психологических услуг.

«<...> эзотерика становится не просто увлечением, а инструментом манипуляции, который активно используется мошенниками. Особую опасность это представляет для детей и подростков, чья психика еще не сформирована и легко поддается влиянию», – пояснил Чернышов, добавив, что люди теряют деньги, здоровье и даже жизнь, доверяясь шарлатанам.

Ранее в Госдуме призвали запретить рекламу услуг тарологов. В ходе соцопроса в поддержку этой идеи высказались более 70% казанцев.