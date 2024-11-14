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В Госдуме призвали запретить рекламу услуг тарологов
В России необходимо запретить рекламу услуги тарологов. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
«Интерес к Таро в России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты», – приводит слова политика «Парламентская газета».
По его мнению, если же кому-либо по знакомству и бесплатно раскладывают карты на кухне — «это их право». Но реклама подобных услуг, как отметил Свинцов, должна быть вне закона.
Ранее казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога. В случае приема на работу такому специалисту обещали заработную плату в размере 300 тысяч рублей. Свое решение в команде объяснили желанием добиться высоких результатов во Второй лиге.
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