В Госдуме призвали запретить рекламу услуг тарологов

В России необходимо запретить рекламу услуги тарологов. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Интерес к Таро в России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты», – приводит слова политика «Парламентская газета».

По его мнению, если же кому-либо по знакомству и бесплатно раскладывают карты на кухне — «это их право». Но реклама подобных услуг, как отметил Свинцов, должна быть вне закона.

Ранее казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога. В случае приема на работу такому специалисту обещали заработную плату в размере 300 тысяч рублей. Свое решение в команде объяснили желанием добиться высоких результатов во Второй лиге.