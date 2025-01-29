Более 70% казанцев выступают за запрет рекламы тарологов

Инициативу по запрету рекламы услуг гадалок и тарологов, внесенную в Государственную Думу, поддерживает 71% жителей Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди экономически активных горожан с 24 по 27 января.

При этом 51% опрошенных выступает за запрет рекламы гадалок и тарологов, а 20% уверены, что под запретом должна оказаться и соответствующая деятельность как таковая. Не поддерживают инициативу только 12% казанцев.

«Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги», — объясняют свою позицию сторонники всеобъемлющего запрета.

Мужчины чаще женщин отрицательно относятся к коммерческим практикам тарологов: среди них 74% выступают против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 66%).

Среди жителей столицы Татарстана в возрасте от 35 до 44 лет сторонников запрета больше, чем среди более старых и более молодых (79%). Также чаще за запрет рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступают зарабатывающие от 100 тыс. рублей в месяц (77%).

Из числа не доверяющих гадалкам и тарологам 59% хотят запрета рекламы их услуг, а еще 22% требуют, чтобы и сами услуги были объявлены незаконными. Впрочем, согласны с ними и трое из десяти верящих в гадания. «Настоящих специалистов в этом деле мало, в большинстве случаев это просто шарлатаны», — полагают последние.

В целом же по России 72% экономически активных граждан поддерживают запрет рекламы гадальных практик (18% хотят запретить и сами коммерческие гадания). Против этой идеи настроены 12% респондентов, 16% затруднились с ответом.

Участниками опроса стали в общей сложности 1600 человек, проживающих в 372 населенных пунктах всех федеральных округов.