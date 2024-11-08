В Госдуме предлагают помочь беженцам из Курской области фотосессиями

Депутат Государственной Думы РФ от Курской области Екатерина Харченко предложила помочь жителям российского региона, которые были вынуждены покинуть свои дома, фотосессиями.

«Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу. <…> Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли свои дома», – приводит слова парламентарий «Газета.ру».

Депутат добавила, что собирается пригласить семьи с детьми на новогоднюю фотосессию, а после сделать фотокниги для них.

Ранее Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Вооруженные силы России освободят Курскую область от ВСУ.

Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан приглашает предпринимателей и просто неравнодушных граждан присоединиться к всероссийскому благотворительному движению #МойбизнесПомогает и принять участие в благотворительной акции по сбору помощи детям и семьям Курской области.