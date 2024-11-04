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Политика 4 ноября 2024 15:35

Путин убежден, что Россия освободит Курскую область от ВСУ

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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Вооруженные силы России освободят Курскую область от ВСУ. После этого в регионе будет востребована работа волонтеров.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

#Владимир Путин #Курская область
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