Бизнесменов Татарстана приглашают помочь детям и семьям Курской области

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан приглашает предпринимателей и просто неравнодушных граждан присоединиться к всероссийскому благотворительному движению #МойбизнесПомогает и принять участие в благотворительной акции по сбору помощи детям и семьям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В рамках акции региональный центр «Мой бизнес» объявляет сбор денежных средств на помощь детям из семей Курской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Пятнадцатого ноября в ходе форума «Мой бизнес. E-com» каждый желающий сможет сделать свой вклад в доброе дело. Акция приурочена к благотворительному марафону «Мир детства».

Пожертвовать средства на поддержку семей, нуждающихся в помощи, во время форума можно будет на стенде «#Мойбизнеспомогает», отправив средства по QR-коду. Впрочем, сделать это можно уже сейчас по ссылке.

Помощь направят на традиционные нужды: лечение, реабилитацию, специализированное питание для детей-инвалидов, а также приобретение средств первой необходимости для детей из семей, чьи дома оказались полностью или частично разрушены в результате боевых действий.

#МойбизнесПомогает — это всероссийское благотворительное движение. Его инициировало Министерство экономического развития РФ совместно с центрами «Мой бизнес», которые созданы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, был инициирован в 2019 году Президентом РФ Владимиром Путиным).

Актуальную информацию можно уточнить по номеру горячей линии: 8 (843) 524-90-90.