В Госдуме отреагировали на слова Вэнса о возможной отправке войск на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Красов назвал бесперспективными попытки разговаривать с Россией с позиции силы.

Таким образом парламентарий отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности Вашингтона отправить войска на Украину и ввести дополнительные санкции против Москвы, если российская сторона откажется от урегулирования конфликта мирным путем, сообщает «Инфо 24».

Вместе с тем Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal высказался за перезагрузку отношений стран Запада и России после завершения украинского конфликта. По его мнению, сейчас РФ оказалась в положении «младшего брата» по отношению к Китаю.

«Подобные угрозы бесперспективны, потому что ни Соединенным Штатам Америки, ни странам-вассалам США из Европейского Союза не стоит разговаривать с Россией с позиции силы. Они могут перелистать страницы истории и увидят, что подобные попытки заканчивались абсолютно ничем», – поделился своим пониманием текущей геополитической ситуации и исторических прецедентов депутат.

Красов также предположил, что причиной высказываний Вэнса является несогласованность позиций в администрации нового Президента США Дональда Трампа (ее, по его словам, «немного лихорадит»).

«Я думаю, что время расставит всё по своим местам, поэтому необходимо подождать, когда от теории они перейдут к практике», – добавил парламентарий.

Контакты России и Соединенных Штатов активизировались после визита в Москву спецпосланника Президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В среду, 12 февраля, состоялись телефонные переговоры лидеров двух государств – Владимира Путина и Дональда Трампа. Позднее Трамп анонсировал встречу представителей РФ, Украины и США на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась сегодня.