В Госдуме отменили систему QR-кодов для входа в здание

Совет Думы отменил проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание нижней палаты парламента, сообщили РИА Новости со ссылкой на одного из участников совета.

С этой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также в ноябре 2021 года предложил распространить законопроект о проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса на всех депутатов.

«По предложению Володина Совет Думы отменил QR-коды на входе в Думу и ПЦР-тесты. Также открыли буфеты и столовые», – рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась на 29,6%. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что число новых ковид-случаев в РТ также продолжает уменьшаться.