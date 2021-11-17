Володин заявил, что в Госдуму депутатов нужно пускать по QR-кодам

Представители Госдумы должны допускаться в зал пленарных заседаний только при наличии QR-кода, заявил заместитель председателя Правительства РФ Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что законопроект о проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса должен касаться и всех депутатов.

«Вот такой QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу. Просьба к аппарату Госдумы – соответствующие решения принять в рамках пропускной системы с тем, чтобы был QR-код на вход в Думу у тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты», – цитирует Володина «Интерфакс».

Он заметил, что если у официального представителя Правительства, который выступает докладчиком от Кабмина, нет QR-кода, то его не должны пускать в зал заседаний. В таком случае Кабмин должен будет представить другого представителя.

По словам зампреда Правительства, Госдума имеет право на такое решение, так как представители Кабмина являются госслужащими, которые, согласно постановлению главного санитарного врача РФ, подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.