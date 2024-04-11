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Экономика 11 апреля 2024 11:22

За прошлый год в Татарстане досрочно на пенсию вышли более 1500 человек

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За прошлый год более 1500 жителей Татарстана вышли на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Социального фонда по РТ.

«Чтобы проверить уже имеющийся стаж, граждане могут запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно в электронном виде в личном кабинете на портале „Госуслуг“, либо обратившись в офис МФЦ или клиентскую службу фонда», – сообщил управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Так, в прошлом году досрочно на пенсию в Татарстане вышли женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет.

В длительный стаж для досрочного выхода на пенсию учитываются только те периоды работы в России, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование, а также периоды, когда россиянину выплачивали пособие по временной нетрудоспособности. Кроме того, учитываются периоды прохождения военной службы по призыву и участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании, которые засчитываются в страховой стаж в двойном размере.

Есть социально значимые периоды, которые засчитываются в общий страховой стаж, но не включаются в длительный. Это периоды по уходу за детьми до полутора лет, за нетрудоспособными гражданами и получения пособия по безработице.

#пенсия #Социальный фонд России #эдуард вафин
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