В Госдуме объяснили, что ждет приговоренных к казни после вхождения ДНР в состав России

После присоединения к России Донецкой Народной Республики, вынесенные на ее территории смертные приговоры наемникам, участвовавшим в спецоперации на стороне Украины, могут изменить наказание на пожизненное заключение, уверен депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

«Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, первыми смертные приговоры объявили троим иностранным наемникам из Британии и Марокко, позднее осудили еще троих. Кроме того, сообщалось, что такое же наказание грозит еще пятерым наемника.

С 23 по 27 сентября проходили референдумы по вопросу присоединения к России ЛНР, ДНР, запорожской и Херсонской областей, большинство проголосовали «за». Церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ состоится 30 сентября.