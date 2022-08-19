Пушилин: Еще пятерым иностранным наемникам грозит смертная казнь в ДНР

В ДНР судят еще пятерых иностранных наемников. По словам главы республики Дениса Пушилина, им грозит смертная казнь. Первое заседание суда по их делу прошло на этой неделе.

«С учетом статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, я бы не стал исключать также высшей меры наказания, но это решать суду», – цитирует Пушилина ТАСС.

Пятерых иностранных граждан обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Среди них – взятые в плен на заводе имени Ильича в Мариуполе и в Николаевской области британцы Дилан Хили и Эндрю Хилл, которые отказались сотрудничать со следствием и давать показания по делу. А гражданин Швеции, сдавшийся с «Азовстали», отверг обвинение. Следующее судебное заседание по их делу пройдет в октябре.

Пушилин также сообщил, что в международном трибунале над наемниками может принять участие Северная Корея – по его словам, этот вопрос продолжают обсуждать послы ДНР и КНДР. Россия, Белоруссия и Сирия уже согласились, по его лсловам, прислать наблюдателей.

Напомним, на этой неделе в ДНР приговорили к смертной казни еще троих иностранных наемников. А ранее такое же наказание получили воевавшие на стороне ВСУ британские подданные – 48-летний Шон Пиннер и 28-летнего Эйден Аслин, а также подданный Марокко 21-летний Саадун Брагим.