В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии на 9,5%. Также будут увеличены военные пенсии и социальные выплаты и пособия. Это обусловлено тем, что фактическая инфляция в стране оказалась выше прогнозируемой.

«С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3% и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов разъяснил порядок повышения пенсий в текущем году.