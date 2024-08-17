В Госдуме допустили, что ЦБ сохранит ключевую ставку в 18% до конца года

Центробанк может сохранить действующую ключевую ставку до конца 2024 года с учетом прогнозного замедления инфляционных процессов. Об этом сказал ТАСС глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рассчитываю, что [до конца года] Центробанк не повысит [ключевую ставку], – рассказал парламентарий. – В том числе рассчитываю, что инфляционные процессы во второй половине года не будут так быстро развиваться».

Аксаков отметил, что инфляция сейчас остается на высоком уровне, при этом растут темпы промпроизводства и других секторов экономики, зарплаты, что оказывает дополнительное давление на потребительский рынок.

«Товары и рост поставок идут медленнее, чем растут заработные платы, что ведет к росту цен, поскольку предложение не растет так быстро, как спрос», – сказал депутат.

Напомним, на заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. С декабря 2023-го ставка держалась на уровне 16%.