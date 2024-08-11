Зампред ЦБ назвал сценарий, при котором ключевую ставку повысят до 20%

Если в ближайшее время Банк России не увидит предпосылок для замедления инфляции и достаточного уменьшения инфляционных ожиданий, ключевая ставка может значительно повыситься. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%», — ответил он на соответствующий вопрос «Российской газеты».

Представитель регулятора добавил, что на решение Центробанка может также повлиять наличие дополнительных проинфляционных рисков, таких как серьезное ухудшение внешней обстановки, снижение показателей экспорта либо сокращение возможностей для получения импортной продукции.

По его мнению, потребуется время — около трех-шести кварталов, — чтобы новый уровень процентных ставок изменил решения потребителей и бизнеса, на спрос и кредит, то есть, соответственно, на инфляцию. Таким образом, ожидать эффекта от принятых ранее решений Банка России стоит ждать не раньше второй половины года.

«Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг», — резюмировал Заботкин.