Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров (СД) Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Решение было принято на заседании 26 июля. Отметим, что с декабря 2023-го ставка держалась на уровне 16%.

Как сообщили в ЦБ, инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Центробанка. Рост внутреннего спроса все еще сильно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Чтобы снизить инфляцию, ЦБ должен дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, а чтобы вернуть инфляцию к цели нужны существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, говорится в сообщении регулятора.

При этом СД ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.