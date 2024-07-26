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Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых
Совет директоров (СД) Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Решение было принято на заседании 26 июля. Отметим, что с декабря 2023-го ставка держалась на уровне 16%.
Как сообщили в ЦБ, инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Центробанка. Рост внутреннего спроса все еще сильно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Чтобы снизить инфляцию, ЦБ должен дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, а чтобы вернуть инфляцию к цели нужны существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, говорится в сообщении регулятора.
При этом СД ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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