В Госдуме анонсировали введение скидок для многодетных семей в супермаркетах

Российские многодетные семьи в скором времени могут получить скидку в супермаркетах. Об этом рассказала первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«В Госдуме сейчас работают над созданием механизма предоставления дополнительных скидок в магазинах для многодетных семей. С помощью введенного с 1 октября 2024 года электронного сертификата, такие семьи смогут покупать товары по льготным ценам, по QR-коду», — приводит слова парламентария Ura.ru.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина рассказала, как в России улучшить демографическую ситуацию. Парламентарий уверена, что для этого необходима прогрессивная шкала материнского капитала. Также депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разрешить использование средств материнского капитала на получение образования родителями.