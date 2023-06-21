В Госдепе прокомментировали высказывание Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор

Взаимодействие США и Китая не означает, что Вашингтон будет игнорировать имеющиеся различия с Пекином. Так прокомментировал слова американского Президента Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин – «диктатор», заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.

«Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР, и президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов», – приводит слова Пателя с брифинга РИА Новости.

Во время выступления в Калифорнии Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с аэростатом и из-за этого «очень расстроился», так как это «большой конфуз для диктаторов». Сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что слова Президента США нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.