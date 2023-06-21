СМИ: Говоря об инциденте с аэростатом, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Говоря об инциденте с аэростатом, Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал председателя Китая Си Цзиньпина диктатором. Об этом передает РИА Новости.

Во время выступления в Калифорнии во вторник глава Белого дома сказал, что причиной, по которой китайский лидер «очень огорчился», когда Штаты сбили «этот аэростат со шпионским оборудованием», было то, что «он не знал, что он [аппарат] там находился».

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он сбился с курса», — цитирует Байдена Reuters.

Накануне президент заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином «на правильном пути», и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Председателя КНР привела к прогрессу.