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МИД Китая ответил на слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором
Слова Президента США Джо Байдена нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала недавнее заявление американского лидера о председателе КНР Си Цзиньпине, назвавшем его «диктатором».
Китай крайне недоволен этим и выражает решительный протест, подчеркнула дипломат. «Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам», — цитирует представителя МИДа РИА Новости.
Байден ранее посмеялся над тем, что председатель КНР не владел всей информацией о февральском инциденте со сбитым США воздушным шаром, который оказался разведовательным аэростатом Китая, и из-за этого «очень расстроился». Эту ситацию он назвал «большим конфузом для диктаторов». Свое заявление он сделал спустя всего сутки после встречи Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой обсуждалась необходимость нормализации и отношений Вашингтона и Пекина.
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