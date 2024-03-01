В Городе Игр будущего прошла первая фиджитал-свадьба

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В «Казань Экспо», на малой сцене Города Игр будущего, сегодня состоялась первая фиджитал-свадьба. Узами брака связали себя Егор и Елена Ореховы. Они признались, что идея провести в таком формате один из памятных дней, знаменующий начало их совместной жизни, стала для них неожиданной.

«Нам поступило предложение, от которого мы не могли отказаться. Всё спонтанно. Мы ее [идею] поддержали. От Игр будущего мы отправляемся в свое большое яркое будущее», — поделились молодожены.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Егор Орехов отметил, что масштаб проводимого в Казани Международного мультиспортивного турнира впечатляет.

«Поддерживаем азарт, спортивное настроение всех участников. Это очень яркое, мощное событие», — заявил молодой человек.

Невеста призналась в своей любви к спорту и рассказала, что сама является кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина рассказала, почему было решено провести фиджитал-свадьбу.

«Во-первых, сегодня первый день весны, во-вторых, потому что в нашем городе, в Татарстане, впервые проходят такие игры мирового уровня, в-третьих, это то, что 2024 год объявлен Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи в целях поддержки молодых и многодетных семей, поэтому с помощью искусственного интеллекта нам поступило предложение о проведении регистрации брака на площадке игр», — рассказала Студеникина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, искусственный интеллект выбирал молодоженов — претендентов на проведение свадьбы в Городе Игр будущего в случайном порядке — среди тех, кто решил связать себя узами брака 1 марта. Студеникина заявила, что это самое оригинальное бракосочетание со времен татарской свадьбы, проведенной на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.