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Видео: Молодая пара из Татарстана сыграла свадьбу на полях форума «Россия»
Молодая пара из Татарстана – Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимов – зарегистрировала свой брак на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Церемония прошла в рамках Дня республики. В ней также принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
«Это не бутафорная свадьба. Это образцовая семья из Балтасинского района. Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов и долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. Демография – главный вопрос!» – с улыбкой поздравил молодоженов руководитель республики.
Он также вручил Самату и Сюмбель сертификат на путешествие на Алтай. Радостное событие с парой разделили родные и друзья жениха и невесты – все они прибыли в столицу России накануне.
Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
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