Видео: Молодая пара из Татарстана сыграла свадьбу на полях форума «Россия»

Фото: © «Татар-информ»

Молодая пара из Татарстана – Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимов – зарегистрировала свой брак на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Церемония прошла в рамках Дня республики. В ней также принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Это не бутафорная свадьба. Это образцовая семья из Балтасинского района. Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов и долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. Демография – главный вопрос!» – с улыбкой поздравил молодоженов руководитель республики.

Он также вручил Самату и Сюмбель сертификат на путешествие на Алтай. Радостное событие с парой разделили родные и друзья жениха и невесты – все они прибыли в столицу России накануне.

Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.